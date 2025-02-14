ماكرون: السماح بسلام بمثابة استسلام لأوكرانيا لن يكون خبرا جيدا لأحد بما في ذلك واشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 03:52

ماكرون: السماح بسلام بمثابة استسلام لأوكرانيا لن يكون خبرا جيدا لأحد بما في ذلك واشنطن

منذ 32 mins 14 February، 2025
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