ترامب: اتفقت مع رئيس الوزراء الهندي على العمل معا للمساعدة في بناء أحد أعظم طرق التجارة في التاريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 02:18

ترامب: اتفقت مع رئيس الوزراء الهندي على العمل معا للمساعدة في بناء أحد أعظم طرق التجارة في التاريخ

منذ 52 mins 14 February، 2025
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