الناطق باسم حماس: لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها ترامب ونتنياهو لا تخدم تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 10:56

الناطق باسم حماس: لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها ترامب ونتنياهو لا تخدم تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار

منذ 34 mins 13 February، 2025
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