الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: لسنا معنيين بانهيار اتفاق وقف اطلاق النار بغزة وحريصون على تنفيذه والتزام الاحتلال به كاملا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 10:56

الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: لسنا معنيين بانهيار اتفاق وقف اطلاق النار بغزة وحريصون على تنفيذه والتزام الاحتلال به كاملا

منذ 39 mins 13 February، 2025
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