وزارة الصحة في قطاع غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 48,222 شهيدا و111,674 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 13:24

وزارة الصحة في قطاع غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 48,222 شهيدا و111,674 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

منذ 1 ساعة 12 February، 2025
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