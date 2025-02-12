الصين تبلغ أعضاء مجلس الأمن أنها تعتزم إثارة قضية غزة خلال مشاورات مغلقة للمجلس اليوم الأربعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 02:38

الصين تبلغ أعضاء مجلس الأمن أنها تعتزم إثارة قضية غزة خلال مشاورات مغلقة للمجلس اليوم الأربعاء

منذ 2 ساعة 12 February، 2025
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