ماكرون لسي إن إن عن مقترح ترامب بشأن غزة: المقاربة الصحيحة لا تتمثل في عملية عقارية بل سياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 01:08

ماكرون لسي إن إن عن مقترح ترامب بشأن غزة: المقاربة الصحيحة لا تتمثل في عملية عقارية بل سياسية

منذ 11 mins 12 February، 2025
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