الرئيس الأوكراني يعلن أنّ أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا في إطار مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو ثلاث سنوات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 23:36

الرئيس الأوكراني يعلن أنّ أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا في إطار مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو ثلاث سنوات

منذ 1 ساعة 11 February، 2025
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