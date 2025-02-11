سلام: لبنان قام بدوره في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة ولسنا مقصرين أبداً في التزاماتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 23:34

سلام: لبنان قام بدوره في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة ولسنا مقصرين أبداً في التزاماتنا

منذ 1 ساعة 11 February، 2025
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