الرئيس سلام: سنستمر بكل الجهود والوسائل السياسية والدبلوماسية لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 22:02

الرئيس سلام: سنستمر بكل الجهود والوسائل السياسية والدبلوماسية لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل

منذ 49 mins 11 February، 2025
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