وزير الاعلام بول مرقص: الرئيس عون تطرق الى تطبيق القرار 1701 وانسحاب العدو الاسرائيلي في 18 شباط الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 14:22

وزير الاعلام بول مرقص: الرئيس عون تطرق الى تطبيق القرار 1701 وانسحاب العدو الاسرائيلي في 18 شباط الجاري

منذ 2 ساعة 11 February، 2025
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