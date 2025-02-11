لجنة صوغ البيان الوزاري مؤلفة من الوزراء طارق متري وبول مرقص وفايز رسامني وياسين جابر وغسان سلامة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 14:22

لجنة صوغ البيان الوزاري مؤلفة من الوزراء طارق متري وبول مرقص وفايز رسامني وياسين جابر وغسان سلامة

منذ 2 ساعة 11 February، 2025
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