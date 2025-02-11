الرئيس بري: الدفاع عن فلسطين انما هو اولا واخيرا دفاع عن الوطن العربي والامن القومي العربي من محيطه الى خليجه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 12:50

الرئيس بري: الدفاع عن فلسطين انما هو اولا واخيرا دفاع عن الوطن العربي والامن القومي العربي من محيطه الى خليجه

منذ 12 mins 11 February، 2025
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