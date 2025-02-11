ترامب: “إسرائيل” ستتخذ قرارها لكن بالنسبة لي فإنه بعد 12 ظهر السبت أعتقد أن وقف إطلاق النار ينبغي أن ينتهي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 11 2025 - 03:36

ترامب: “إسرائيل” ستتخذ قرارها لكن بالنسبة لي فإنه بعد 12 ظهر السبت أعتقد أن وقف إطلاق النار ينبغي أن ينتهي

منذ 2 ساعة 11 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة