وسائل إعلام “إسرائيلية”: متظاهرون يغلقون محور أيالون في تل أبيب ويطالبون بمواصلة تنفيذ صفقة التبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 22:50

وسائل إعلام “إسرائيلية”: متظاهرون يغلقون محور أيالون في تل أبيب ويطالبون بمواصلة تنفيذ صفقة التبادل

منذ 37 mins 10 February، 2025
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