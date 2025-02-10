اعلام العدو : مسار رحلة نتنياهو لواشنطن تجنب أجواء كندا بسبب مذكرة الاعتقال بحقه من الجنائية الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 16:06

اعلام العدو : مسار رحلة نتنياهو لواشنطن تجنب أجواء كندا بسبب مذكرة الاعتقال بحقه من الجنائية الدولية

منذ 1 ساعة 10 February، 2025
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