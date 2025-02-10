سرايا القدس-كتيبة طولكرم : يواصل مقاتلونا التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال المختلفة لمخيم نورشمس ويمطرون قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 12:22

سرايا القدس-كتيبة طولكرم : يواصل مقاتلونا التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال المختلفة لمخيم نورشمس ويمطرون قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر

منذ 59 mins 10 February، 2025
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