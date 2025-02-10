الحية: ودعنا قادة الطوفان بغزة وهؤلاء اختلط دمهم مع قادة حزب الله لا سيما السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 10:24

الحية: ودعنا قادة الطوفان بغزة وهؤلاء اختلط دمهم مع قادة حزب الله لا سيما السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين

منذ 29 mins 10 February، 2025
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