السفير الايراني في لبنان للمنار: هناك وفود رسمية وشعبية ستشارك في التشييع المهيب وهم يعدّون الايام لهذا اليوم لأن الشهيد نصر الله هو شهيد الأمة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 22:20

السفير الايراني في لبنان للمنار: هناك وفود رسمية وشعبية ستشارك في التشييع المهيب وهم يعدّون الايام لهذا اليوم لأن الشهيد نصر الله هو شهيد الأمة

منذ 48 mins 9 February، 2025
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