مراسل المنار : قوات العدو تنفذ تفجيرا في بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 19:16

مراسل المنار : قوات العدو تنفذ تفجيرا في بلدة كفركلا

منذ 25 mins 9 February، 2025
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