وزير الخارجية الإيراني: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه وحماس أجبرته على قبول وقف إطلاق النار وفق شروطها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 19:16

وزير الخارجية الإيراني: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه وحماس أجبرته على قبول وقف إطلاق النار وفق شروطها

منذ 51 mins 9 February، 2025
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