سرايا القدس كتيبة طولكرم: فجرنا عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية على أطراف حي المنشية بمخيم نور شمس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 17:44

سرايا القدس كتيبة طولكرم: فجرنا عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية على أطراف حي المنشية بمخيم نور شمس

منذ 57 mins 9 February، 2025
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