الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: لا يزال الاحتلال ونحن في اليوم 22 من اتفاق وقف إطلاق النار يعطّل تنفيذ البروتوكول الإنساني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 17:44

الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: لا يزال الاحتلال ونحن في اليوم 22 من اتفاق وقف إطلاق النار يعطّل تنفيذ البروتوكول الإنساني

منذ 1 ساعة 9 February، 2025
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