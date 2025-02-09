الموسوي: عام ١٩٧٣ أمير شجاع أجاب الصحافيين:علمت أن قطع النفط فوراً ينصر إخوتنا فقطعته فوراً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 9 2025 - 16:12

الموسوي: عام ١٩٧٣ أمير شجاع أجاب الصحافيين:علمت أن قطع النفط فوراً ينصر إخوتنا فقطعته فوراً

منذ 12 mins 9 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة