الموسوي:‏ واجب قيادات الأمة ‏وشعوبها ان تهجر الخوف والنزاعات ويواجهوا أعداءهم قلباً واحداً ويداً واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 16:12

الموسوي:‏ واجب قيادات الأمة ‏وشعوبها ان تهجر الخوف والنزاعات ويواجهوا أعداءهم قلباً واحداً ويداً واحدة

منذ 15 mins 9 February، 2025
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