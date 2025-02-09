المستشار السّياسي لأمين عام حزب الله السيد حسين الموسوي:‏ الصهاينة في أميركا وفلسطين نفّذوا حرب إبادة وترحيل في غزة ويُحاولون في الضفة الغربية ‏ولبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 16:12

المستشار السّياسي لأمين عام حزب الله السيد حسين الموسوي:‏ الصهاينة في أميركا وفلسطين نفّذوا حرب إبادة وترحيل في غزة ويُحاولون في الضفة الغربية ‏ولبنان

منذ 19 mins 9 February، 2025
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