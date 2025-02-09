الجيش اللبناني: وحداتنا انتشرت في بلدات رب ثلاثين وبني حيان وطلوسة في الجنوب بعد انسحاب العدو منها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 16:10

الجيش اللبناني: وحداتنا انتشرت في بلدات رب ثلاثين وبني حيان وطلوسة في الجنوب بعد انسحاب العدو منها

منذ 55 mins 9 February، 2025
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