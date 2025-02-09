البطريرك الراعي: جميع الوزراء واعدون ونتمنّى لهم النجاح في المهام الكبيرة التي تنتظرهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 13:08

البطريرك الراعي: جميع الوزراء واعدون ونتمنّى لهم النجاح في المهام الكبيرة التي تنتظرهم

منذ 20 mins 9 February، 2025
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