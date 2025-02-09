البطريرك الراعي: بانتخاب الرئيس جوزاف عون عادت الثقة إلى قلوب اللبنانيين وإلى الدول العربية والغربية ونهنّئ رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء الجدد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 13:08

البطريرك الراعي: بانتخاب الرئيس جوزاف عون عادت الثقة إلى قلوب اللبنانيين وإلى الدول العربية والغربية ونهنّئ رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء الجدد

منذ 25 mins 9 February، 2025
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