العثور على جثامين لعدد من الفلسطينيين بعد تراجع الاحتلال من محور نتساريم وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 13:06

العثور على جثامين لعدد من الفلسطينيين بعد تراجع الاحتلال من محور نتساريم وسط قطاع غزة

منذ 33 mins 9 February، 2025
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