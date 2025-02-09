النائب فياض للمنار: التصريحات الامريكية وظيفتها ان تغطي المراوغة الاسرائيلية , ولم يكن هناك موقف اميركي واضح يؤكد ان العدو سينسحب في 18 الشهر الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 13:06

النائب فياض للمنار: التصريحات الامريكية وظيفتها ان تغطي المراوغة الاسرائيلية , ولم يكن هناك موقف اميركي واضح يؤكد ان العدو سينسحب في 18 الشهر الحالي

منذ 49 mins 9 February، 2025
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