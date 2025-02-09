النائب علي فياض للمنار: شعبنا كسر المعادلات في الجنوب كما المجاهدون والقاعدة الشعبية الركيزة في استعادة السيادة اللبنانية وحماية القرار اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 13:06

النائب علي فياض للمنار: شعبنا كسر المعادلات في الجنوب كما المجاهدون والقاعدة الشعبية الركيزة في استعادة السيادة اللبنانية وحماية القرار اللبناني

منذ 1 ساعة 9 February، 2025
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