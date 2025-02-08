رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون: أعضاء الحكومة غير حزبيين وسيكونون حتمًا في خدمة جميع اللبنانيين لأن هدفهم مصلحة لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 20:12

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون: أعضاء الحكومة غير حزبيين وسيكونون حتمًا في خدمة جميع اللبنانيين لأن هدفهم مصلحة لبنان

منذ 42 mins 8 February، 2025
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