النائب حسن عز الدين: نُدين ونرفض هذا العدوان والإجرام على بلدة طيرحرفا وسائر المناطق اللبنانية، ونضع هذه الممارسات العدوانية برسم الجميع لتحمّل مسؤولياتهم. وهذا العدوان سيزيد من حافزية الناس للتمسّك بالمقاومة ونهجها وسلوكها لأنّها الضامن لردع العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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February 7 2025 - 19:38

النائب حسن عز الدين: نُدين ونرفض هذا العدوان والإجرام على بلدة طيرحرفا وسائر المناطق اللبنانية، ونضع هذه الممارسات العدوانية برسم الجميع لتحمّل مسؤولياتهم. وهذا العدوان سيزيد من حافزية الناس للتمسّك بالمقاومة ونهجها وسلوكها لأنّها الضامن لردع العدو

منذ 32 mins 7 February، 2025
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