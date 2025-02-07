النائب محمد رعد: صورة القبح التي أظهرتها حرب “إسرائيل” ضد غزة وضد لبنان تكفي للحكم عند كل الناس من هو الذي يدعم الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 18:04

النائب محمد رعد: صورة القبح التي أظهرتها حرب “إسرائيل” ضد غزة وضد لبنان تكفي للحكم عند كل الناس من هو الذي يدعم الإرهاب

منذ 1 ساعة 7 February، 2025
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