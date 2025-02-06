البيت الأبيض: ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب الإجراءات المتخذة ضد “إسرائيل” وحلفاء آخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 20:34

البيت الأبيض: ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب الإجراءات المتخذة ضد “إسرائيل” وحلفاء آخرين

منذ 54 mins 6 February، 2025
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