وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة تفجّر عبوة ناسفة كبيرة قرب حارة أبو زينة في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 17:30

وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة تفجّر عبوة ناسفة كبيرة قرب حارة أبو زينة في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية

منذ 10 mins 6 February، 2025
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