نتنياهو: الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الدول الغنية المجاورة للقطاع ستتكفل بإعادة الإعمار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 06:44

نتنياهو: الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الدول الغنية المجاورة للقطاع ستتكفل بإعادة الإعمار

منذ 47 mins 6 February، 2025
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