اعلام العدو : نتنياهو يستعد لإعادة بن غفير إلى الحكومة ويدرس عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا المحتمل بهذا الشأن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 23:02

اعلام العدو : نتنياهو يستعد لإعادة بن غفير إلى الحكومة ويدرس عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا المحتمل بهذا الشأن

منذ 1 ساعة 5 February، 2025
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