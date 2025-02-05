السيد حسين الموسوي: وبالأخص في تعاملهم مع أهلنا في غزة والضفة الغربية القاضية ‏بإخراجهم من أرض آبائهم وأجدادهم إلى مصر والأردن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 19:56

السيد حسين الموسوي: وبالأخص في تعاملهم مع أهلنا في غزة والضفة الغربية القاضية ‏بإخراجهم من أرض آبائهم وأجدادهم إلى مصر والأردن

منذ 21 mins 5 February، 2025
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