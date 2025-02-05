المستشار السياسي لأمين عام حزب الله السيد حسين الموسوي: يشهد العالم اليوم سلوكًا طاغوتيًا غير مسبوق من قبل المسؤولين الأميركيين في ‏تعاملهم مع الدول والشعوب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 19:56

المستشار السياسي لأمين عام حزب الله السيد حسين الموسوي: يشهد العالم اليوم سلوكًا طاغوتيًا غير مسبوق من قبل المسؤولين الأميركيين في ‏تعاملهم مع الدول والشعوب

منذ 26 mins 5 February، 2025
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