الخارجية البلجيكية : التهجير القسري للسكان في غزة والضفة الغربية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 19:56

الخارجية البلجيكية : التهجير القسري للسكان في غزة والضفة الغربية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي

منذ 38 mins 5 February، 2025
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