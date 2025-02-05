الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها عقوداً طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 12:16

الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها عقوداً طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها

منذ 55 mins 5 February، 2025
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