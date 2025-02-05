حماس: عمليات المقاومة وآخرها في طوباس تؤكد ان المقاومة الفلسطينية مستمرة وستلقن الاحتلال دروساً في الدفاع عن الوطن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 12:16

حماس: عمليات المقاومة وآخرها في طوباس تؤكد ان المقاومة الفلسطينية مستمرة وستلقن الاحتلال دروساً في الدفاع عن الوطن

منذ 57 mins 5 February، 2025
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