مصادر فلسطينية: منفذ عملية تياسير هو الشهيد محمد دراغمة شقيق الشهيد القيادي بكتيبة طوباس أحمد دراغمة “الجغل” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 12:14

مصادر فلسطينية: منفذ عملية تياسير هو الشهيد محمد دراغمة شقيق الشهيد القيادي بكتيبة طوباس أحمد دراغمة “الجغل”

منذ 1 ساعة 5 February، 2025
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