وصول الحافلة التي تقل الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى بيتونيا وسط استقبال شعبي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 12:54

وصول الحافلة التي تقل الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى بيتونيا وسط استقبال شعبي

منذ 1 ساعة 1 February، 2025
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