مراسل المنار: كتائب القسام أفرجت في خانيونس عن صهيونيين وسلمتهما للصليب الاحمر ضمن الدفعة الرابعة من صفة التبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 09:48

مراسل المنار: كتائب القسام أفرجت في خانيونس عن صهيونيين وسلمتهما للصليب الاحمر ضمن الدفعة الرابعة من صفة التبادل

منذ 42 mins 1 February، 2025
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