ترامب: سنفرض رسوما جمركية على واردات الاتحاد الأوربي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 1 2025 - 00:34

ترامب: سنفرض رسوما جمركية على واردات الاتحاد الأوربي

منذ 19 mins 1 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة