إصابة المصورة الصحفية رنين صوافطة برصاصة مطاطية أطلقتها قوات الاحتلال خلال تغطيتها لتحرر الأسرى في رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 19:18

إصابة المصورة الصحفية رنين صوافطة برصاصة مطاطية أطلقتها قوات الاحتلال خلال تغطيتها لتحرر الأسرى في رام الله

منذ 31 mins 30 January، 2025
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