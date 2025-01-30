الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة يعلن استشهاد قائد كتائب القسام محمد الضيف “أبو خالد” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 30 2025 - 19:18

الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة يعلن استشهاد قائد كتائب القسام محمد الضيف “أبو خالد”

منذ 17 mins 30 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة